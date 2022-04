Järvamaa Pärandi sihtkapital toetab koduloo uurimist ja muuseumit

Vello Kallandi on maakonnas tuntud kodu-uurija kes on kaante vahele pannud ligi paarkümmend ajaloolist ülevaadet nii kodukoha küladest kui nendega seotud isikutest. Üle-eelmisel aastal välja antud raamat „Karinu 500“ tunnistati nii Eesti genealoogia seltsi kui Eesti Kodu-uurimise seltsi aasta parimaks väljaandeks. Eelmisel aastal esitleti ajalooraamatut „Järva-Jaani Kangru Püha Georgiuse kirik ja kool“. Lähima aja plaan on täiendada Jürimardi talu ajalugu puudutavat käsikirja, nii teksti kui fotodega, ning anda see välja ka raamatuna.