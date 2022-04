Virtuaalseid töö- ja karjäärimesse on töötukassa korraldanud juba 2020. aastast alates ning sellekevadine on arvult neljas. Tänavune mess on eelmistest erinev selle poolest, et varasemast rohkem on tähelepanu suunatud noorte vajadustele ja võimalustele, seda nii pakkumiste kui ka aktiivsete tegevuste mõttes.