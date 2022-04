Kaitseliitu astumisest huvitatud kutsutakse kohtumisõhtule

Pea kaks kuud tagasi alanud Venemaa kallaletung Ukrainale on pannud paljusid mehi ja naisi mõtlema kuidas ise rohkem vabatahtlikult panustada riigikaitsesse ning hüppeliselt on kasvanud nii naiskodukaitsjate kui Kaitseliidu liikmete arv.

Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai ütles, et kinnitas eelmisel nädalal 20 liitumisavaldust, mis on just viimase kuu-pooleteise uute liitujate arv.