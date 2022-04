Ambla Spordiklubi meeskond võitis võrkpalli rahvaliiga II tugevusgrupi

Ambla Spordiklubi osales meeskondade II tugevusgrupis, kus mängis 13 meeskonda ja mis on sisuliselt Eesti Võrkpalliliidu poolt korraldatavate turniiride neljas tugevusgrupp. Siit võib järeldada, et meie tugevusgrupi võitja on sisuliselt Eestis 25. meeskond.