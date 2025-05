FC Järva-Jaani meeskonna kapten Ervin Kõll rääkis, et päev enne tähtsat kodumängu andsid nad murule veel viimast lihvi, kuid suuremad tööd said kogukonna ja kohalike ettevõtete toel juba varem tehtud.

Kes Järva-Jaani Kasekopli staadionil varem käinud, need teavad, et ega seal peale muru midagi eriti olnud. Nüüd on korraliku muruväljaku ümber tekkinud aga tõeline taristu.