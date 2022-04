Riik asub omavalitsustele hüvitama sõjapõgenike abistamise kulusid

„Ukraina sõjapõgenike abistamine on ühest küljest riigi ülesanne, teisalt aga ka meie inimlik kohustus ja tahe,“ märkis riigihalduse minister Jaak Aab. Tema sõnul on Eesti linnad ja vallad põgenikke aidanud sõja puhkemisest alates ning vältimatu abi andmine jätkub kindlasti veel kuid, mistõttu hüvitatakse tekkinud kulud kogu suve vältel.

„Eeldame, et enamikel põgenikest on hiljemalt sügiseks olemas ajutise kaitse staatus ja tekkinud õigus sotsiaaltoetustele Eesti inimestega võrdsetel alustel ning leitud püsivam elukoht.“

Vältimatu abi andmine algab põgeniku Eestisse saabumisel ja lõpeb, kui elamisloa andmise otsuse või rahvusvahelise kaitse menetluse lõpliku otsuse kättetoimetamisest on möödunud 30 päeva. Enamasti on isikul selleks ajaks ravikindlustus ja püsiva elupinna olemasolul on ta hakanud saama toimetulekutoetust. Pärast toimetulekutoetuse määramist on inimesele loodud eeldused iseseisvaks toime tulemiseks ning omavalitsuse poolt vältimatu abi osutamine ei ole enam vajalik.