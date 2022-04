Hooviteatrid otsivad festivali pidamiseks Paide linna kortermajade hoove

“Sel aastal toimub festival Paide linna kortermajade hoovides - ootame hoove üle terve suure Paide linna. Juba on huvi tuntud Roosna-Allikult, kuid etendused võiksid lisaks Paide keskusele toimuda ka näiteks Viisus, Sillaotsal, Mündis ja mujal,” selgitas festivali korraldaja Mariliis Peterson.

Lisaks teatrietendusele on võimalik enda õuele kutsuda ka Jarek Kasari kontsert, mis festivali raames 11. juuni õhtul aset leiab.

“Kortermaja tähendab meie jaoks mitmepereelamut, ootame väga ka ridaelamuid. Miks me kortermajad oleme valinud, on sellepärast, et maja elanikel tekiks omavahel suurem kontakt ja võimalus koos midagi toredat teha,” lisas Peterson.