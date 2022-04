Elron: Rongisõitude arv on tõusnud kolmandiku võrra

„Märtsi lõpus tihendasime Tallinna ja Tartu vahelist rongiliiklust – reisijad on sõiduplaani uuendused hästi vastu võtnud. Paljud reisijad on alustanud liikumisharjumuste muutmisega ja hakanud senisest enam ühistransporti kasutama. Rong on autosõidule vaieldamatult kõige parem alternatiiv,“ märkis Kongo ja lisas, et meie ühise elukeskkonna vaatest oleks väga suur mõju juba sellel, kui seni üksnes autot kasutanud reisijad valiks kord nädalaski mõne teise liikumisviisi.