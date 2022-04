Jürgen Ligi: kuidas keelata Z tähed ja koloraadomardikad?

Üks, kes asjast sellises vormis vaimustunud pole olnud, olen tegelikult ka mina, tundmata samas vähimatki leplikkust nende märkide suhtes. Olen paljudele juba selgitanud, et need märgid on Eesti ruumis siiski üsna haruldased ja jäävad vastupidistele alla, aga vaba riigi hea komme on asju võimalikult vähe keelata. Kui tahta midagi ära hoida, siis tasub proovida võimalikult teisiti. Oleme seda asja ka julgeolekuekspertidega palju arutanud, kusjuures julgeolekuastutuste kontrolli erikomisjoni juhina Riigikogus on see mulle ekstra kohustus.