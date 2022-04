Postmarki „Au Ukrainale!“ müüdud kuu ajaga ligi 20 000

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi tõdes, et tavapärase Eesti teemamargi tiraažist kaks korda suurema trükiarvuga postmargi läbimüük on olnud ühe kuu jooksul üliedukas. „Rõõm on tõdeda, et Ukraina toetuseks välja antud postmargi vastu on väga suur huvi ja selle oluline sõnum on läinud korda nii paljudele inimestele!,“ ütles Mart Mägi. „Tänan kõiki, kes tulid kaasa üleskutsega saata rahusõnumiga postmarke-postkaarte üle maailma ning kutsun seda jätkuvalt tegema!“.