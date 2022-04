Kuulmisbussi nõustajatel tööst puudus ei tulnud

Eelmise neljapäeva pärastlõunal oli Ambla kultuurimajas omajagu sagimist. «See on väga hea asi, et selline võimalus koju kätte toodi,» ütles üks keskealine naine.

Ta selgitas, et tunnetab juba mõnda aega, et ei kuule nii hästi nagu varem. Nii soovis ta teada, kas muretsemiseks on põhjust, ning oli rõõmus, et kuulmistaset on võimalik mõõta kodukoha lähedal ja pikkade järjekordadeta.