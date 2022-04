Väärikas eas daamid tantsisid nii, nagu homset polekski

Lavastajad Henri Hütt ja Jan Teevet selgitasid, et «Esimene tants. Viimast korda» on Paide teatri ja Kanuti Gildi SAALi koostöös sündinud teos, mis tõstatab küsimuse tantsu rollist meie elus ja ajas, uurib kaht otsatu tähendusväljaga sõna: esimene ja viimane. «Esmakordsuse tunnistamise unikaalsus on unustamatu ning millegi viimast korda tegemisel väga tähenduslik koht meie isiklikes ajalugudes. Viimane on otsus, sest mis saakski tulla pärast viimast,» arutles Teevet.