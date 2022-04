Meie sinikollane uus maailm

Alates 24. veebruarist on maailm, kus me elame, muutunud. Kui algas Venemaa pealetung Ukrainale, oli kohe selge, et ei lähe nädalatki, kui sõja otsesed mõjud jõuavad Eestisse, ja nii oligi. Paljud inimesed, kes elasid esimeste rünnakute ohvriks langenud Ukraina linnades, pakkisid asjad ja lahkusid kodust ning hakkasid läänepoolse riigipiiri poole liikuma. Nende hulgas oli näiteks Marina koos neljakuuse beebitüdruku ja neljaaastase tütrega. Marina tuli Irpinist. Selle linna nime teavad praegu ilmselt kõik. Saabus ka Olga viieaastase tütrega. Nad elavad koos Türil. Emad said vanematele tüdrukutele kiiresti lasteaiakoha. Olga ütleb rõõmsalt, et läks kohe kohalikust poest tööd küsima ja sai ka ning töötab koos teise ukrainlannaga seal rahulolevalt praegugi. Ta on tänulik, et Türi rahvas on neid soojalt vastu võtnud.