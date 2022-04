Palgapakkumised ulatusid esimeses kvartalis 1799 euroni

Tervisekriisile eelnenud aja ehk 2019. aasta esimeses kvartaliga võrreldes on palgapakkumised viimase kolme aastaga kasvanud 25%.

Hetkel leidub Eesti suurimas tööportaalis CVKeskus.ee kokku pea 5000 tööpakkumist, millest iga kolmas on avaliku töötasuga. Palgapakkumisena toovad tööandjad enamasti välja pakutava palgavahemiku, mitte ühe konkreetse töötasu numbri, sest lisaks põhipalgale mõjutavad pakutavat palka ka lisatasud. Samuti kujunevad lõplikud tööülesanded vastavalt leitava töötaja oskustele ja kogemustele, mis ka omakorda palgatingimusi mõjutavad.

Esimeses kvartalis avaldasid tööandjad CVKeskus.ee tööportaalis 6223 avaliku töötasuga palgapakkumist, mida on tervelt 129% enam kui eelmisel aastal samal ajal.

Kõige enam on tööandjad valmis pakutavat palka avalikustama oskus- ja kutsetöötajate tööpakkumistel, kus avaliku töötasuga tööpakkumiste osakaal on tervelt 46%.

Asukohtade lõikes on kõige avatumad töötasu näitama Tartu tööandjad, kus avaliku palgaga tööpakkumiste osakaal oli 40%. Tallinnas oli sama näitaja 35%, Ida-Eesti ja Kesk-Eesti maakondades 33% ja Lääne-Eesti maakondades 29%.

„Konkurents töötajate leidmisel on kiirelt kasvanud ja läbipaistev palgapakkumine on lihtsaim võimalus suurendada huvi pakutava töö vastu,“ leiab CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt, kes lisas, et avaliku tasuga tööpakkumistele kandideeriti esimeses kvartalis keskmiselt 66% enam kui peidetud töötasuga töödele. „Kontoritöötajate ja spetsialistide tööpakkumistel suurendas pakutava palgavahemiku avalikustamine kandideerijate arvu koguni 82%.“