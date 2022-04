Cronimet kutsub üles vanametallist kunsti looma

„Tahame juhtida inimeste tähelepanu sellele, et vanametallil on suur väärtus ja seda mitte ainult ringmajandusse suunatuna,“ ütles Cronimeti juht Eva Pedjak. „Seepärast kutsume inimesi üles märkama vanametalli kasutamise võimalusi hoopis muude nurkade alt ja oma ideid ka teostama.“ Cronimeti vanametalli kunstikonkursil ei ole stiili-, žanri- ega vormipiiranguid. Osaleda saavad võrdselt nii suured skulptuurid ja installatsioonid kui ka väikesed lahendused, kus vanale metallesemele on antud uus elu kodu kaunistamiseks või koguni miniatuurse tarbeesemena, mille ülesanne on näiteks küünalt või salvrätte hoida.

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt jaanipäevaks oma töö üles pildistada ning saata pildid koos lühikese ideekirjeldusega ja selgitusega, mis materjalist ja/või algsest esemest on töö tehtud, aadressile info@em.ee. Kõik tööd võistlevad ühes kategoorias ja žürii hindab ennekõike idee originaalsust, töö keskkonda sobilikkust ja tarbeesemete puhul ka funktsionaalsust. „Seadsime konkursi tingimused nii, et osaleda saaksid kõik, kel huvi. Niihästi maamajapidamised, kus on ruumi ja avarust suurte vormide esitamise jaoks kui ka korteris elavad inimesed mõne väikevormiga,“ selgitas Eva Pedjak. „Sinna vahele mahub kõike – olgu selleks aiamööbel, metalliinstallatsioon-lillepeenar või õnne toov vana hobuseraud kunstitööks kujundatuna – piiriks on ainult looja fantaasia, kuidas metallile uus elu anda. Osaleda võivad ka tööd, mis on valminud enne käesoleva konkursi väljakuulutamist.“

Cronimet laseb ka ise valmistada vanametallist skulptuuri, mille paneb juulis Rally Estonia ajal heategevuslikule oksjonile. Skulptor Kalle Pruudeni taiese müügist saadava tulu annetab Cronimet Ukraina põgenike laste haridustee jätkamise heaks.

Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri eriala 1995.aastal lõpetanud Kalle Pruuden on oma töödes muu materjali hulgas vanametalli kasutanud ka varem. Pruuden on teostanud kolm isikunäitust ja tema töid võib püsivalt näha Eestis, Soomes, Inglismaal ja Austraalias. Käesolevale teatele on lisatud pildid kahest Pruudeni 2019. aastal vanametallist valminud tööst: Tallinnas Mereakadeemia hoovil olev „Masin“ ja Mustamäel Kadaka teel asuv Utilitase „Puu“.