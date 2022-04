Maaturismi ettevõtted kutsuvad külla

Pühapäeval. 1. mail avavad paljud maapiirkondades tegutsevad turismiettevõtted üle Eesti külastajatele juba seitsmendat korda uksed ning tutvustavad oma ettevõtteid ja teenuseid. Ettevõtmise eesmärk on üheskoos tutvustada puhkamisvõimalusi Eestimaal, kutsuda linlasi maale ning tõestada, et maal on elu.