Toetusrahade eest ostetud kirsipuud pannakse mulda

Türi Halduse aednik Ele Schiff täpsustas, et üheksa nelja meetri kõrgust puuistikut peaks Karukäpa puukoolist Türile jõudma käesolva nädala teises pooles ning siis tuleb need ka kiiresti maha istutada. „Puukoolist öeldi, et meile jõuavad nad juba õitsvatena, seega istutamisega pikemalt venitada pole mõtet,” märkis Schiff. Kirsipuude alla rajatakse ka istutusalad, mis haljasala veidi kokkuvõttes veidi rohkem ilmekamaks muudavad.