Hiljutine Järva muinsuskaitsenõunik arendab nüüd Raplat

Karen Klandorf kinnitas, et kosutav jõudeaeg on läbi ja seljataha jäänud esimene töönädal Rapla Varahalduses selhjataga ning ta ootab põnevusega uusi kohtumisi ja taaskohtumisi ning võimalust käed külge panna.

"Rapla Varahaldus oli esimene tööpakkumine, mida märkasin. See oli kohene äratundmine. Minu sõnum on, et kandideerige julgelt, muutused viivad elus edasi," märkis Klandorf.