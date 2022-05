Just see Kesk-Eesti linn juhib korterituru hinnarallit

Enim, neli korda, on keskmine ruutmeetrihind korteritehingutes kasvanud Raplas, kus see ulatus tänavu esimeses kvartalis 1211 euroni. Enam kui kolm korda on aastakümnega tõusnud veel Põlva, Jõgeva ja Haapsalu hinnatase, kirjutab Postimehe majandusrubriik.