Haapsallased rõõmustavad, järvalased ikka ootel: tuntud kauplustekett ei laiene siia niipea

Ajaleht Lääne Elu kirjutab, et uue poe avamise puhul olid kohal ka keti omanikud, Võru ärimehed Ursel Kaarna ja Arvi Prants. „Arvi Prantsu mõte on olnud, et pood tuleb teha sinna, kus on hea koht. Haapsalus õnnestus meil saada väga hea koht,“ rääkis Kaarna, lisades, et eesmärk on olnud viia Magaziin igasse Eesti linna. Tänavu avati pood ka Jõhvis.



Märtsis kirjutas Järva Teataja, et KPG Kaubanduse OÜ soovib rajada ka Paidesse Prääma teele Magaziini kaubanduskeskuse, kuid kui algselt oli see kavas paari aasta jooksul, siis praeguseks on selge, et läheb rohkem aega.