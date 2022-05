Täna on tuludeklaratsioonide esitamise tähtaeg

2. mai seisuga on esitatud 718 799 tuludeklaratsiooni, mis on 90% eeldatavast deklaratsioonide arvust. Esitamata on veel hinnanguliselt 82 000 tuludeklaratsiooni. Esitatud tuludeklaratsioonidest on 697 780 ehk 97,1% esitatud elektrooniliselt.