Linnastaadionile minejat ootasid lukustatud väravad

SA Paide spordikeskus juhatuse liige Erich Petrovits nentis, et staadion on viimasel ajal tõesti kinni olnud, kuid sel on üks ja kindel põhjus- kevadine muruhooldus. Vastavad sildidki on Petrovitsi sõnul ilusasti üleval. „Sildid paneme üles alati peale murustaadioni hooldus ja väetise mahapanekut,” selgitas ta. „Staadioni väravad oleme sunnitud sulgema, sest inimesed ei oska neid silte lugeda. Kahjuks on meil võõra vara hooletu kasutamisega probleeme olnud ka muul ajal, näiteks talvel- kui lumega otse üle staadioni käia, siis see jätab kevadeks maha teatud jäljed.”