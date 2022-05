Laps ollakse üks kord ja omas ajas

Me elame kaasa ukrainlaste vaprale võitlusele ja valutame südant. Väga paljud meist on südame sunnil toetanud siia saabunud sõjapõgenikke ja annetanud Ukraina hüvanguks. Tänuväärselt on ka Eesti riik esirinnas, kui rääkida rahvusvahelises plaanis Ukraina toetamisest. Ukraina sõda on ka meie sõda. Aga on ütlematagi selge, et riigi kohus on oma inimestele toeks olla. Seda eriti rasketel aegadel.