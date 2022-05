Tuntud kaubandusketi Järvamaa poed läbisid ühena esimestest uuenduskuuri

Maxima alustas eelmisel aastal oma väikseimate, X formaadi kaupluste uuenduskuuri, mis on praeguseks sisuliselt lõpule jõudnud. Uue kuue on kas juba saanud või lähiajal saamas ka ligi kümmekond XX formaadi kauplust. Nii on viimase aastaga uuendatud enam kui 60 Maxima kauplust Eestis.