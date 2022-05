Aeg on märgata teenekaid Paide kodanikke

Paide linna avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm märkis, et esmakordselt saab sel aastal ettepanekuid teha Paide linna e-teeninduskeskkonnas. "Jätkuvalt saab kandidaate esitada ka paberkandjal ja need ettepanekud on oodatud Pärnu tänav 3 aadressil, kas siis isiklikult kohale tuues või postiga saates," täpsustas ta.

Nõmm lisas, et aukodaniku tiitel ning vapimärk on Paide linna kõrgeimad autasud. Paidel on juba 16 aukodanikku ja 27 vapimärgi kavaleri. Tunnustused omistatakse Paide linna heaks tehtud silmapaistvate teenete eest. Need antakse üle traditsiooniliselt linna sünnipäeval 30. septembril.