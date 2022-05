Noorte piltnike fototabamised pandi hääletusele

Konkurss oli mõeldud 7–19aastastele paidelastele, kelle ülesanne oli jäädvustada linnapildis seda, mis silma riivab: mahasaetud puu, lagunev kilekott, prügikasti rännanud toit, lennukijäljed taevas – kõik see, mis on osa keskkonnast. Iga pildiga koos oli selle autoril võimalus esitada lühilugu, miks see hetk teda foto tegemisel kõnetas.