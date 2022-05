Toonekurgi tapnud sadisti tabamise eest väljapandud pearaha on kasvanud neljakohaliseks

Head inimesed on tänaseks kokku annetanud 1000 eurot sadisti tabamiseks, kes Järvamaal kurgede tapatalgud korda saatis.

Iga päeva lõpus teeb Eesti Metsloomaühing kokkuvõtte, kui palju summa suurenenud on.

"Elu on näidanud, et siin maailmas on kõik müüdav, ainult hind peab olema sobiv!" nendivad pearaha väljapanijad ise.