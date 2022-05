Aeg tiksub halastamatult

Inimeste südametes on juba teist kuud Ukraina sõda koos oma õuduste ja mõõtmatute inimlike kannatustega. Kremli kuritegeliku režiimi tegevus on muutnud oluliselt ka Eesti julgeolekuseisu ja suurendanud meis kõigis ohutunnet. Ajad on rasked ja uusi katsumusi palju, aga see ei tähenda, et tegelema ei peaks sotsiaalkaitse valupunktidega. Iseäranis just kriisis, mis probleeme võimendab, on riigi kohus aidata neid, kes on raskustes. Ja abivajajate puudust Eestis ei ole.