Öökohvikute kolmapäev tõi ajakeskuse restorani täismaja

Ajakeskuse Wittensteini turundusjuhi Eliis Õunapuu sõnul on tore näha, et rahva huvi ÖÖÖÖkohvikute kolmapäevade vastu on suur. Ka kohad restoranis täitusid kiiresti. "Juba järgmisel kolmapäeval ootab huvilisi Baltisaksa ÖÖköök Wittensteini Tegevusmuuseumis ja sinnagi on jäänud vaid viimased vabad kohad," lisas ta.