Päästeameti 8 näpunäidet talguteks

Trepikojad: vaata, et sinu kortermajas asuvad koridorid ja väljapääsud oleks kergesti läbitavad ja põlevmaterjalidest puhtad. Trepikodades ära hoiusta lapsevankreid, jalgrattaid, potililli ega muud vaba liikumist takistavat kraami. Mõtle selle peale, et kui sa peaksid majast kiiresti väljuma, kas uksed ja aknad avanevad nii nagu vaja.

Katteta kaevud: kui kaevu kivi- või puitkonstruktsioonid on lagunenud, võivad need tõsise õnnetuse põhjustada. Kutsume kõiki talgupäevast osavõtjaid üles teatama kaanteta kaevudest ja teistest ohtlikest rajatistest riigi infotelefonile 1247 või märkima selle asukoha veebilehel: anna-teada.ee. Mugavaks teavituste saatmiseks on olemas mobiilirakendus nii Androidi, iOSi kui Windows Phone jaoks. Märgi kaardil probleemne asukoht ja lisa lühike selgitus, tee probleemsest kohast ka foto ning lisa see teatele. Rakendus edastab sinu teate vastavalt määratud koordinaatidele kohalikule omavalitsusele või Maanteeametile.