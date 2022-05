Tööd alustas Paide linna noortevolikogu viies koosseis

Noortevolikogus on alates viiendast koosseisust 17 liiget varasema 16 asemel, kuna Paide Gümnaasiumi liikmete arv tõusis kahelt kolmele. Kui neljanda koosseisu liikmed olid kõik tüdrukud, siis viiendas koosseisus on esindatud ka noormehed. Lisaks Paide linnas elavatele noortele on liikmeid ka Tarbjalt, Väätsalt, Roosna-Allikult ja Koselt.