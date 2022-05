Õpilasmalevad ootavad tegusaid noori

Türi valla õpilasmalevas saab tänavu tööd 78 noort alates 13. eluaastast. Maleva tegevust korraldava Türi noortekeskuse noortejuht Erika Teras ütles eelmisel nädalal, et huvilisi on seekord pisut rohkem, mõni üle 80. Lisaks ankeedile tuli noortel malevasse pääsuks esitada vastavalt reeglitele ka elulookirjeldus.

Terase ütlust mööda seisavad töövestlused noortega veel ees. Malevasse pürgimine on tehtud võimalikult samasuguseks, nagu on mistahes töökohale kandideerimine, et noored mõtleksid oma soovi hoolikalt läbi ja saaksid kogemusi edaspidiseks.