Kaitseministeeriumi ja keskkonnaameti autodest saavad alarmsõidukid

Eelnõu seletuskirja järgi on kaitseministeeriumil sarnaselt välisministeeriumiga rahvusvaheliste visiitide delegatsioonide saatmiseks õigus teha alarmsõite. „Sõjaväepolitsei, kellele on samuti alarmsõitude tegemise õigus, eskortimise võimalused võivad olla teatud ajahetkedel piiratud samuti ei ole harv juhus, kui ühe visiidi raames liiguvad kõrgetasemelised delegatsioonid eri suundades, näiteks ühed Tapale ja teised Ämarisse, mille tõttu on saatmisteks vajalik täiendav ressurss koos alarmsõidu tegemise võimalusega,” seisab seletuskirjas.