Provokaator ja vaenuõhutajad püsivad täna erilise tähelepanu all

On vaks vahet, kas olla 9. mai ehk II maailmasõja mäletamispäeval Tallinnas ja Ida-Virumaa suuremates linnades või Järvamaal. Kui pealinnas on õhk pea alati olnud pingetest paks, siis Kesk-Eestis ausammaste juures on sel päeval nii, et hea kui ükski inimene poetab mälestusmärgile varajasel hommikutunnil kimbu punaseid nelke.