Selle aasta Silmapaistvad Noor Eestlased on Karin Künnapas, Grete Arro ja Meelis Kukk

Eesti Ettevõtlike Noorte Koda korraldab Silmapaistva Noore Eestlase valimist juba 24. korda ning selle aasta kandidaate sai esitada 21. veebruarini. Iga-aastase programmi eesmärk on leida ja tunnustada noori eestlasi, kes on ühiskonnas märkimisväärsete tulemustega oma tegevusalal silma paistnud ning ühiskonnas positiivseid muutusi algatanud. Projektijuhi Kadi Metsa sõnul on tiitlil lisaks tunnustamisele veel teinegi väga oluline roll – inspireerida ja motiveerida ka teisi noori asju suurelt ja julgelt ette võtma ning ühiskonda panustama. „Selle aasta programmi suund oli “Mis laulu laulab sinu hing?” Hindame ja väärtustame kõrgelt neid noori, kes läbi oma südamekutse on jäänud truuks enda eesmärkidele ja unistustele. See aasta küsisimegi, mis laulu laulab sinu hing? Mis on sinu unistused ja eesmärgid?", lisab ta.