Kuremõrtsuka tabamiseks käib ulatuslik uurimine

1. mai varahommikul Türi–Väätsa tee äärest ja Änari külast leitud tapetud kurgede kriminaalasja uurimine on väldanud nädala. Kuna lindude vastu toime pandud kuritöö oli sedavõrd võigas, pole inimesed olnud vihjete jagamisega kitsid, kuid kõiki neid tuleb kontrollida ning see võtab aega. Nii prokuratuur kui ka keskkonnaamet kinnitavad, et uurimise eesmärk on süüdlane tabada ja tegude eest vastutusele võtta.