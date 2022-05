Aasta ema on emaks rohkematele kui oma lastele

«See on nüüd tõeline üllatus. Mul pole lihtsalt sõnu. Kes selle korraldas?» olid Järvamaa tänavuse aasta ema Imbi Vaheoja sõnad kodutrepiesisel murul, kui suurem delegatsioon Türi vallas Kabalas tema hoovi marssis ja teatas, et on tulnud tänavust aasta ema õnnitlema.