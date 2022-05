Sotsiaaldemokraadid seisavad mahetoidu soodsama hinna eest

Tema sõnul on inimeste tarbimisharjumuste kujundamine üks maksupoliitika eesmärkidest. "Läti kogemus, kus puu- ja juurviljade käibemaksu alandati 21 protsendilt viiele, tõestas, et maksulangetus kandus 88 protsendi ulatuses edasi hinnalangusesse," märkis Saar.

„Meie teiseks sooviks on toetada kohalikke mahepõllumehi. Mahetootmise laienemisega väheneb ühtlasi vajadus mineraalväetiste järele, mille hinnad on mitmekordistunud. Täna on igati tark vähendada gaasi- ja naftasõltuvuse kõrval ka meie väetisesõltuvust Venemaast ja Valgevenest. See suurendab meie toidujulgeolekut,“ rääkis Saar.