Euroopa Komisjon käivitab Euroopa noorteaasta 2022 puhul tulevikku vaatava 3D-platvormi

Platvorm on välja töötatud vastu võtma sõnumeid kõigis ELi ametlikes keeltes (lisaks ka norra, türgi, serbia, makedoonia ja islandi keeles). Kui salvestis on lisatud, loob iga hääl oma ainulaadse 3D-lainekuju, suhestub kõigi teiste platvormi salvestistega ja võimaldab kõigil kuulata igas seadmes ja igal ajal mis tahes häält mis tahes keeles.

2022. aasta kui Euroopa noorteaasta tähtsuse kohta lisas volinik Gabriel: „Palume kõigil noortel nüüd kaasa lüüa ja osaleda. Nende hääled on olulised Euroopa teekonnal kasvu, teadmiste, innovatsiooni, võimaluste ja paremate ning asjakohasemate noortele suunatud lahenduste poole. Kuulame teraselt ja hoolitseme selle eest, et noortepoliitikat saaks teha avatumas ja koostööaltimas keskkonnas ning et kõiki hääli kuulataks ja neile reageeritaks nii sel aastal kui ka edaspidi.“ Euroopa noorteaasta kampaania olulise osana kaasavad liikmesriigid riiklikul ja kohalikul tasandil noori mitmesugustesse tegevustesse. Eesti on Euroopa noorteaasta raames korraldanud mitukümmend tegevust ja Kadri Koorti, Eesti Euroopa noorteaasta riikliku koordinaatori sõnul on lähikuudel ette näha veel palju erisuguseid tegevust. Näiteks toimusid kohalikul tasandil üle Eesti noorte osaluskohvikud, käimas on mitmeid konkurrsse ja suvel toimub mitmeid noortefestivale.