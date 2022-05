Emajõe võrgustik ja aktiivsed talgulised puhastasid prügist 100 kilomeetrit Emajõge

Koristustalguid Luunja vallas vedas eest Luunja Vabatahtlik Jõepääste, organisatsiooni esindaja sõnul oli nende piirkonna veidramaks leiuks auto stange ja kasutatud süstal. Leiti ka autorehve, arvutitoole ning suurel hulgal kilet, plastikut ja penoplasti. Päeva vältel korjasid Luunja punkti talgulised kokku ligikaudu 30 000 liitrit prügi. „Eriti kurvaks teeb see, et looduselt võetakse, aga vastu ei pakuta midagi. Ka mitte kõige elementaarsemat, enda järel koristamist,” lausus Kavastu kogukonna liige Iren Hansen.

Kavastu-Praaga marsruudil koristades sai kokku kogutud 3800 liitrit prügi ja 200 kilogrammi vanarauda, läbi käidi kõik piirkonna populaarsemad kalastuskohad. „Hooaeg on alles algamas ja värsket prügi oli piirkonnas üsna vähe, kuid valdavalt on endast maha jäetud pudeleid, purke, karpe, kanistreid ja kilekotte,” nentis Kavastu-Praaga talgupunkti ja RMK Lõuna-Eesti piirkonna külastusala juht Malle Oras. „Koristustalguid on piirkonnas toimunud üle viie aasta ja iga aastaga on pilt veidi paremaks muutunud,’’ ütles Oras.