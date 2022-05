Tuntud inimesed andsid oma asjad Uuskasutuskeskuse heategevuslikule oksjonile

Kõigile Uuskasutuskeskuse algatusega ühinenud inimeste jaoks on uus- ja taaskasutamine moel või teisel tähtis. „Uuskasutuskeskuse kliente võib jagada kolme gruppi: need, kes annavad asju uuele ringile, need, kes ostavad teiselt ringilt, ja need, kes võtavad tervest ringist osa. Igapäevaselt näeme kasvamas nende osakaalu, kes käivad meil ostlemas ja toovad ka liigseks muutunud korralikke asju ära. Kampaaniaga soovime kasvatada Eesti inimeste teadlikkust, et heas korras asjad ei lõpetaks prügi hulgas, vaid saaksid uue võimaluse,“ kommenteeris Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.

Heategevuslik oksjon startis täna hommikul Uuskasutuskeskuse Facebooki lehel, kus iga kampaaniaga ühinenud inimese asjad on oksjonil eraldi postitusena. Oksjonil saab osaleda, lisades oma pakkumise kommentaarina vastava eseme pildi alla. Oksjonil on näiteks Irina Embrichi erakordsed Rio 2016 ja Tokyo 2020 olümpiakellad, Andreas Poomi annetatud isa Mart Poomi Derby pintsak koos lipsuga, Karin Raski moebrändi üks esimesi kimonoid, Marten Kuninga aegumatult ägedad pusad ja Anne Veesaare kaunid kleidid. Kogu oksjonilt saadud raha läheb heategevuseks ja selleks valis iga kampaaniaga liitunud isik välja talle südamelähedasima organisatsiooni. Nii toetab Uuskasutuskeskus nende soovil oksjonil teenitud summadega Eesti Pagulasabi, Mondot, Slava Ukrainit ja algatust Hands for Ukraine.

Kampaaniat „Anna uuele ringile!“ korraldab Uuskasutuskeskus teist aastat. Tänavu sündis otsus panna tuntud inimeste annetatud asjad oksjonile põhjusel, et kõigil huvilistel oleks võimalus saada endale eriline ese ning teha ühtlasi head. „See on hea näide sellest, kuidas kodus kasutuseta jäänud asi võib kellegi teise jaoks omada suurt väärtust. Ühtlasi saab panna sellised asjad head tegema. Loodame, et oksjonile annetatud asjad jõuavad teiste seas tõeliste fännideni,“ märkis Paakspuu. Ka Uuskasutuskeskuse kauplustesse jõudnud asjadest jõuab osa annetusena abivajajateni, näiteks igakuiselt suurperede toeks. Viimaste aastate üks suurimaid projekte on Uuskasutuskeskusel aga olnud terve poe pinna eraldamine Tallinna linnaga koostöös Ukraina sõjapõgenike teenindamiseks, et teise ringi asjadest oleks veelgi rohkem abi.

Heategevuslik oksjon kestab kaks nädalat, kuni 24.05.22 kell 23.59. Uuskasutuskeskuse oksjonist saab osa võtta Uuskasutuskeskuse Facebooki lehel facebook.com/uuskasutus ja koondinfo koos linkidega oksjonipakkumiste juurde leiab lehelt uuskasutus.ee/oksjon.