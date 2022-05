Kesk-Eestis 9. mail: Igav liiv ja tühi väli ehk oli tavaline esmaspäev

"Jälgisime, et inimesed ei koguneks keelatud avalikel koosolekutel ega kasutaks agressiooni toetavat sümboolikat," selgitas Innos. "Päev möödus rahulikult, Järvamaal rikkumisi ei olnud ning menetlusi ei alustatud."

Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Janno Ruus selgitas eelnevalt, et 9. mail soovisid nad vältida erinevaid provokatsioone ja olid valmis inimestele selgitama, et vaenu õhutamine on keelatud. „Samuti peame tagama hukkamõistu sümbolitele, mida Venemaa kasutab sõjas Ukraina vastu,” avaldas ta. „Langenute mäletamine ei ole keelatud, kuid seda ei tohi kasutada vägivalla ja vaenu õhutamiseks inimeste vahel.