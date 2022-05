Kool sai kingiks tüki metsa

Pildi kinkisid koolile tänavused lõpetajad. «Mulle kirjutas abiturient Kai-Melli Kapten, see oli hästi armas kiri. Ta kirjutas, et koolis oli hiljuti remont ja kui ta vaatas valgeid tühje seinu, tekkis tal mõte, et seal võiks olla üks pilt. Ta küsis, kas ma oleksin nõus selle tegema,» kirjeldas kunstnik Helina Toater. Kuna ta on Türilt, oli ta rõõmuga nõus kodulinna koolile kunstiteose valmistama.