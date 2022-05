Riigikogulased, ka teie valijad tahaksid eluga pääseda

Lääneriigid karmistavad sanktsioone ja keeravad venelastele aina kõvemini kruve kinni. Seni tulutult. Sõja lõppu pole näha. Oleks ka imelik, kui see paistaks, sest needsamad sanktsioone kehtestavad ja retooriliselt otsustavad riigid maksavad iga päev Vene riigikassasse energia eest nõks alla miljardi euro. Iga päev – sisuliselt miljard eurot! NATO ja Euroopa riigid õlitavad vene logisevat sõjamasinat sanktsioonidega võidu. Võrdluseks, Eesti riigieelarve on ligikaudu 13 miljardit eurot.

Samal ajal on tavalised vene inimesed – vähemalt need, kes ei ela Moskvas ega Peterburis, see tähendab need, kelle poegi aetakse Ukrainasse kahurilihaks – harjunud nälgima ja kannatama. Peaasi, et Kremli peremees taastaks hingusele läinud Nõukogude Liidu selle toonastes piirides. Või – miks mitte – isegi laiendaks varasemaga võrreldes oma mõjusfääri. Kollektiivne vaimne puue, mis väljendub deržaava ihaluses iga hinna eest.