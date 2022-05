Millal võiksid elektrilised kaubarattad jõuda Järvamaale?

Omniva juhatuse liige Kristi Unt tõdes, et elektrilised rattad on Omniva järjekordne samm rohelist elukeskkonda toetava teenuse pakkumiseks. Ettevõte juba kasutab oma Rukki teel asuvas logistikakeskuse päikesepaneele ja märtsist osutatakse mitmes Eesti piirkonnas postiteenuseid uute elektriautodega. „Oleme seadnud fookuse keskkonnasõbraliku teenuse osutamiseks ja liigume selles suunas samm-sammult. Sel kevadsuvel hakkavad postikullerid üle Eesti saadetisi vedama 15 uue elektrirattaga,“ ütles Unt. „Vok Bike on kiire ja efektiivne ning sobib hästi meie postiteenuse osutamiseks tiheasustusega aladel. Plaanime elektrirataste kasutamist tulevikus kindlasti laiendada.“

Omniva elektrilised rattad hakkavad sõitma Tallinnas, Tartus, Jõgeval, Haapsalus, Kuressaares ja Pärnus. Vok Bike sõidab kiirusega kuni 25 km tunnis ja ühe laadimisega saab sõita kuni 100 km. Ratta kasutamise teeb mugavaks ees olev läbipaistev aken ja katus, mis kaitseb kehva ilma eest. Ratta tagaosas on kaubaruum ja see võimaldab transportida suuremas koguses perioodikat ja kirju, mida tavarattaga korraga kohale ei viiks. Jalgsi tehtava postiringiga võrreldes saab elektrilise kaubarattaga teenindada 15% rohkem kliente. Samuti on kaubaratas liikumiseks hea neis kohtades, kuhu on autoga raske ligi pääseda. Elektrilistele kaubaratastele kehtivad samad liiklusreeglid, mis kõigile rattaga liiklejatele ja turvanõuded.