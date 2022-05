Sellest kevadest on Järvamaa piikonnapolitseinike töömail palju uut. Üks piirkonnapolitseinik läks teise ametisse ja tühja koha täitis seni patrullis tegutsenud inimene. Ühte Türi vallas töötanud mundrikandjat võime nüüdsest näha Järva vallas. Kesk-Eesti politseijaoskonna Paide piirkonnagrupi piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et inimeste ja tööpiirkondade muudatusi on viimasel ajal tehtud tõesti omajagu.