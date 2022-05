Üürimajade programmile tuleb hing jälle sisse puhuda

Käesoleval aastal kiirenenud inflatsioon on mõjutanud olulisel määral ka kinnisvara üüriturgu. Statistikaameti andmetel on üürihinnad aastaga tõusnud koguni 34 protsenti. Hullumaja! Kardan, et see ei pruugi olla lagi. Kodu ost käib linnades keskklassile juba ammu üle jõu ja paneb küsima, miks ei ole meil mõistlike hindadega üüriturgu.