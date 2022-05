Ministeeriumi poomisvõtted õõnestavad kaitseliitu

Kaitseliidul on omapärane roll, ühest küljest on see vabatahtlik sõjaväeline organisatsioon, mis teisalt allub kaitseväe juhatajale ja valitsusele. See roll on kaitseliidule taganud teatava immuunsuse nii päevapoliitika kui ka ametkondade suhtes ning olnud alati teatav pingeallikas kaitseliidu ja kaitseministeeriumi vahel.