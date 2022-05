Viimsi söör ja vürst elavad vaba mehe elu Türil

Ühele Türil elavale perele on see aga normaalne olukord ja nad ei kujuta ettegi, et neil mõni teine lemmikloom olla võiks. Ilmselt ei kujuta ka rotud – nii perenaine neid hellitavalt kutsub – enam ammu ette, et kusagil veel parem võiks olla. Nad on sõna otseses mõttes õnnelikud rotid, sest kuigi majapidamises on ka mahukas puur, kus nad oma rotiasju ajavad, on neil vaba voli avaras korteris ringi liikuda.