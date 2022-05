2. juulil tähistab Türi linn oma 96. sünnipäeva aedlinnakohvikute päevaga. Kohvikutepäev on sel aastal laupäeval, mistõttu võib oodata külastajaid lähemalt ja kaugemalt.

Kohvikute seas on alati soovitud näha ja leida midagi lastele, midagi veganitele, on neid, kes otsivad spetsiaalselt suppi ja neid, kes eelistavad liha. Alati sobib väikeseks ampsuks midagi magusat ja miks mitte suunata pearõhk hoopis heale muusikale, moesõule või tsirkusele. Samuti ootavad, et kohvikute lahtiolekuajad pakuksid rõõmu hommikusöögist õhtuse ooteni.